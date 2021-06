Fruits et légumes au bord des routes : quels prix cet été ?

Chaque été, c'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de fruits et légumes. Les cabanes en bord de route sont remplies de couleurs et de saveurs. Les habitués, eux, sont au rendez-vous. Mais certains fruits manquent à l'appel. Difficile de remplir les étals de cerises ou d'abricots après le gel d'il y a deux mois et forcément, les prix s'en ressentent. "On est obligé de pratiquer des prix assez hauts parce que cette année, il manque environ 50% de production", explique Frédéric Moulin, responsable de la cabane "Fred Producteurs" à Le Crès (Hérault). Pour les abricots, il faut compter presque cinq euros le kilo contre 3,5 euros en temps normal. Mais peu importe pour les clients, c'est la qualité qui compte. A quelques kilomètres de là, les fruits et légumes sont à peine récoltés qu'ils sont déjà prêts à être vendus. Mais là aussi, le gel a retardé la récolte des melons. Comptez 3,80 euros la pièce.