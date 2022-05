Fruits et légumes : besoin urgent de saisonniers

Les cerises commencent à rougir. Dans deux semaines, Nicolas Gidoin pourra lancer sa récolte. Pour le moment, il y a tout, sauf des mains pour les cueillir. Pour récolter ses trois hectares, il aura besoin de onze saisonniers. Pour l'instant, il n'en a trouvé que cinq. Dans toute la région d'Orléans, l'inquiétude monte. Sur les 500 cueilleurs attendus, il en manque encore la moitié. "Jusqu'à avant le Covid, on avait plus d'offres de saisonniers que de postes à pouvoir", s'inquiète-t-il. La pénurie de candidats ne concerne pas seulement les cerises. Cette année, 85 000 saisonniers seront nécessaires dans l'agriculture et le maraîchage. Pour un poste sur deux, le recrutement pose problème. Ces difficultés ne sont pas nouvelles, mais pour ce producteur de fraises, elle s'aggrave d'année en année. Quand il a mis son exploitation aux normes, Thomas Piquet en a profité pour rendre le travail moins pénible. Pour fidéliser cette main-d'œuvre, certains agriculteurs ont aussi décidé d'offrir plus de CDI. Une solution limitée aux plus grosses exploitations, qui ont assez de travail toute l'année. TF1 | Reportage M. Guiheux, B. Hacala