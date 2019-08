Fruits et légumes bio : la grande distribution gonfle ses marges

Les marges de la grande distribution sur les fruits et légumes bio sont 75% plus élevées que sur ceux issus de l'agriculture conventionnelle. C'est ce que révèle une enquête de l'association UFC-Que Choisir. Soucieux de leur santé, les Français optent de plus en plus pour ces produits bio. Cependant, ces derniers coûtent généralement plus cher que les non-bio. Dans cette étude, l'association UFC-Que Choisir recommande aux consommateurs de faire jouer la concurrence et de privilégier les enseignes spécialisées qui sont souvent moins cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.