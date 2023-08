Fruits et légumes d'été boudés, les prix baissent

Une météo capricieuse depuis plusieurs jours et c'est immédiat, votre assiette change d'apparence. Une cliente nous raconte : " On a moins envie de manger tous ces légumes de chaleurs ". Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Alors forcément, moins de demande, c'est un prix qui baisse. Sur les étals d'un primeur, c'est frappant ! Il nous confie : " Le concombre par exemple est à 1,40. Il était à deux euros il y a encore un mois ". Heureusement, ça ne change rien, car son prix d'achat a baissé dans les mêmes proportions. Sa marge reste la même. Ces baisses sont nationales. Le cours des prunes, des melons, des concombres ont tous chuté, jusqu'à moins 33 % sur un an. Dans une grande surface, il a fallu rogner sur les marges pour proposer des prix plus bas. Comme le melon à 1,49 euro au lieu de trois euros la semaine dernière. Et les équipes ont aussi tout donné dans la présentation pour tenter de faire oublier la pluie. La vente de melons est très sensible à la météo. Cette semaine justement, une météo bien plus estivale est prévue. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou du Cosquer, M. Derre