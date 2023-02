Fruits et légumes : la seconde vie des invendus

Les Marmites Solidaires reçoivent des centaines de fruits et légumes abîmés, de tailles insuffisantes ou en fin de vie de la part des grossistes à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans cet atelier, rien ne se perd, tout se transforme. Les courges vont par exemple se transformer en soupe. Pendant une heure et demie, Fatima les laisse mijoter dans une cuve. De quoi laisser un peu de répit à l'équipe. Et à la pause, on boit évidemment, les jus fabriqués par la maison. Clémentines, oranges ou citrons, la production dépend des arrivages. Sur les 167 tonnes d'invendus alimentaires reçus en 2022, 54 ont été sauvés du gaspillage. Une récompense pour ces salariés en réinsertion professionnelle : "Transformer ce qui devrait être jeté pour en faire des produits qu'on peut encore consommer et qui sont en plus bons, pour le coup, c'est gratifiant." Les trois-quarts de la production vont à la banque alimentaire, le reste est commercialisé à des prix moitié moins cher que le marché. Et dans les rayons, le concept fait recette. Chaque mois, ce supermarché vend entre 150 et 200 produits sans réaliser aucune marge. Des invendus alimentaires valorisés et surtout solidaires. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara, M Jit