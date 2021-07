Fruits et légumes : le gel a fait chauffer les prix

C'est l'une des conséquences de l'épisode de gel d'avril dernier, mais aussi des pluies de ces dernières semaines. Les récoltes d'abricots, de cerises et de melons ont été lourdement touchées. En conséquence sur les marchés, il y en a moins que d'habitude et ils sont plus chers. Un melon à 3,50 euros/pièce et des haricots verts à plus de huit euros le kilo, ce jeudi matin sur le marché de La Teste-de-Buch (Gironde), les prix des fruits et légumes s'envolent. Dans une station balnéaire du bassin d'Arcachon, certains y voient un lien avec l'arrivée des vacanciers. Mais pour un commerçant, ce sont les gelées du printemps dernier qui ont fait grimper les prix de 20% à 30% environ. La météo très perturbée de ce début d'été n'arrange rien. Malgré tout, les clients sont fidèles et on se presse plus que jamais autour des étals des producteurs locaux. Bonne nouvelle : si la quantité des fruits français est moins importante cette année, leur goût n'a pas changé.