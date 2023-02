Fruits et légumes, le kilo à moins d'un euro

Dans le centre de Roubaix (Nord), des produits frais sont livrés tous les jours dans cette boutique. Des fruits, des légumes sont proposés aux clients, à des prix sacrifiés. Et ils sont nombreux à profiter de l'occasion. C'est une épicerie solidaire, réservée à des familles aux revenus modestes et uniquement sur rendez-vous. Elles viennent ici remplir leur panier une fois par semaine. La pomme de terre figure parmi les produits les plus vendus, 20 centimes le kilo contre 1,50 euro en grande surface. Les pommes de terre sont produites à 20 km de là, dans cette exploitation spécialisée en légumes bio. Leur sélection est exigeante, celles qui sont rejetées sont perdues. Alors, plutôt que de les détruire, cette exploitante préfère en faire le don. "Pour un agriculteur, quand il produit quelque chose, c'est très difficile de jeter. C'est un principe. Et puis, par solidarité, j'avais vraiment envie de donner toutes ces pommes de terre qui sont largement comestibles", partage Emmanuelle Coutelle, agricultrice donatrice. Un dispositif souvent ignoré des agriculteurs, alors qu'ils peuvent bénéficier d'une déduction fiscale. TF1 | Reportage P. Ninine, T. Marquez, B. Chastagnier