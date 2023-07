Fruits vendus en bord de route, une bonne affaire ?

Ça sent les fruits et les légumes frais. Depuis une semaine, cette cabane a rouvert. Plusieurs producteurs proposent leurs marchandises en vente directe. En effet, la vente en bord de route, c'est une tradition en période estivale. Les clients ont leurs habitudes. Ici, ils viennent chercher de la qualité. "C'est frais, ça vient de la ferme et ça sent bon", lance une consommatrice. Il faut compter 2,30 euros le melon ou le kilo de pêche, un euro le kiwi. Les prix sont compétitifs. De plus, il y a peu de transports et pas de frais d'emballage. Un arboriculteur choisit également de proposer dans sa cabane des fruits de seconde catégorie. Des pêches parfois moins esthétiques, mais locales. Le verger d'un producteur est à quelques centaines de mètres sur les coteaux. Tous les jours, des saisonniers cueillent les fruits qui seront vendus le lendemain. A 30 km d'ici, pour faire de bonnes affaires, il faut acheter des cagettes entières. A noter que les chalets de producteurs sont situés sur des axes très fréquentés. Dès samedi, de nombreux touristes devraient s'arrêter sur la route des vacances. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis