Fuel : c’est la période idéale pour se faire livrer

Tôt ce mercredi matin, Daniel Gaillard est déjà sur le pont pour livrer le fioul. Bien que les températures soient encore clémentes, certains clients anticipent l'hiver. À 86 centimes le litre, le fioul est encore abordable en cette fin du mois d'août. Et selon les calculs de Daniel, se faire livrer maintenant représente près de 300 euros d'économie. Pour les livreurs de fioul, c'est le calme avant la tempête. En effet, dès la semaine prochaine, les commandes vont s'accélérer. "Je pense qu'on va faire 20 à 25 clients par jour", précise Daniel. Alors Jérôme, lui aussi, a préféré prendre les devants avant les chutes de température et éviter les temps d'attente. "Il fait encore beau, les gens ne pensent pas forcément à faire le plein. Et puis, j'ai peur que ça monte prochainement avec les événements qui peuvent se produire. Donc, j'ai préféré être prudent", précise-t-il. Notons que plus de trois millions de Français se chauffent encore au fioul. Cette énergie reste l'une des plus économiques.