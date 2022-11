Fuite d’acide : un quartier bouclé à Quimper

La circulation reste pour l'heure totalement bloquée à proximité de cette usine qui fabrique de la poudre de lait et du fromage. En cause, une fuite d'acide chlorhydrique, un gaz irritant et explosif, de quoi provoquer l'inquiétude des passants. L'affolement est également présent chez les commerçants d'en face. Ces derniers ont été contraints de fermer boutique, sans savoir quand ils pourront rouvrir. Contactée, l'usine nous assure que la fuite est contenue. Mais Jean-Yves, qui habite à 900 mètres de-là, reste inquiet. "Ce mercredi matin, c'était beaucoup plus nuageux qu'ailleurs. Nous sommes ici depuis 42 ans. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un incident qui se produit", rapporte-t-il. Alors, après cette première fuite, il aimerait plus d'informations sur les risques des usines autour de son quartier. Toute la journée, Jean-Yves gardera ses fenêtres fermées. Pendant ce temps, à l'usine, des analyses sont en cours afin de déterminer les conséquences éventuelles de cet incident. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte