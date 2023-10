Fuite d'eau chez mon voisin, que faire ? Le 13H à vos côtés

Le voisin du dessous de l'appartement de Martial a une fuite venant de son plafond. Il a contrôlé toutes les évacuations et les arrivées d'eau chez lui, mais il n'a rien constaté. Que peut-il faire ? Voici les premiers réflexes à avoir en cas de fuite d'eau chez soi. La première chose à faire est d'abord de couper l'électricité. Ensuite, on peut mettre les meubles à l'abri. Si la fuite vient du plafond, on va contacter le voisin du dessus. Si ce dernier n’est pas là et que la fuite est abondante, il faut agir urgemment. On contacte donc le gardien de l'immeuble ou le syndic, afin qu'il coupe l'arrivée d'eau du logement suspect. Pour le cas de Martial, le voisin doit contacter son assurance. Elle va mandater un plombier pour déterminer l'origine de la fuite. Si rien n'est trouvé chez Martial, cela voudrait dire que la fuite provient des parties communes de l'immeuble. Dans ce cas-là, il faut contacter le syndic pour que l'assurance de l'immeuble organise une recherche de fuite. Dans le cas contraire, si la fuite provient d'une partie privative, ce sera à l'assureur du propriétaire de l'appartement de prendre en charge la recherche de fuite. T. Coiffier