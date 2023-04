Fuites d'eau en amont du compteur, qui doit réparer ? Le 13H à vos côtés

Bernard a une fuite d'eau dans sa cour en amont du compteur. Il demande à qui incombent les réparations, à lui ou bien au gestionnaire de l'eau ? Dans son cas, l'emplacement du compteur est un élément important, parce que la règle est constante depuis plusieurs années. En effet, ce dispositif est la frontière entre le domaine public et votre propriété. De ce fait, même si les canalisations sont situées sur votre terrain, mais en amont du compteur, elles sont sous la responsabilité du gestionnaire de l'eau. Et celles qui partent du compteur et qui vont vers votre logement, elles sont sous la responsabilité du propriétaire. Il est à savoir que depuis plusieurs années, des gestionnaires d'eau ont introduit dans le contrat des clauses qui les exonèrent de leur responsabilité quand la fuite est en amont du compteur, mais qu'elle est sur votre propriété. Comme c'est le cas de Bernard. Pourquoi font-ils cela ? Est-ce qu'ils ont le droit d'introduire de telles clauses ? La réponse est non. En effet, ce type de clause a été jugé abusif par des tribunaux administratifs et judiciaires. T. Coiffier