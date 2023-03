Fuites d'eau : on les repère, on les répare

Des milliers de litres d’eau potable s’échappent de cette conduite, il faut intervenir au plus vite. Nous sommes dans les Ardennes, l’un des départements français qui comptent le plus de fuites. Ici, un tiers de l’eau potable fuit. Pour limiter ce gaspillage, Alexandre Lonniaux inspecte tous les jours les tuyaux. Son métier : chercheur de fuites. "J’écoute le bruit de la fuite. Comme l’eau est sous pression, ça fait du bruit", explique-t-il. Comment expliquer de telles pertes ? Un réseau vieillissant et des aléas climatiques qui augmentent encore sa fragilité. Ces canalisations abîmées, impossible de toutes les renouveler sans augmenter considérablement le prix de l’eau. En effet, dans ce secteur rural, il y a peu d’habitants, donc peu de contribuables pour financer ces travaux. Voilà ce qui explique d’importantes inégalités. Plus on se rapproche des grandes villes, moins il y a de fuites : 9,7% seulement d’eau perdue en Île-de-France. L’une des clés de cette réussite est de remplacer les vieux tuyaux par une canalisation flambant neuve. L’autre moyen pour limiter les pertes : détecter les fuites le plus tôt possible. Chaque année, un litre d’eau portable sur cinq n’arrive pas jusqu’à votre robinet. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Ponsar