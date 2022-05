Funambule au Mont-Saint-Michel : un record à couper le souffle

Il avait rendez-vous avec l'archange Saint Michel. Et ni le vent ni la pression d'un nouveau record du monde de distance à battre n'ont donc empêché Nathan Paulin de s'y rendre. Même si dès les premières secondes, tout le monde en bas, à commencer par sa mère, a compris que le défi relèverait de l'exploit. Avec un trajet de 2,2 km, il s'y est préparé comme un athlète, à coup d'aller et retour dans son jardin sur une sangle de 300 m. C'est aussi une performance technique : celles de cordistes, de pompiers et d'ingénieurs, qui ont soulevé 250 kg de cordes assez hauts dans le ciel pour supporter le poids de Nathan. Il lui a fallu deux heures pour arriver jusqu'à cette marque rouge sur la sangle, symbolisant sa ligne d'arrivée. Nathan peut alors rejoindre la salle des cloches du Mont-Saint-Michel et savourer l'émerveillement que son voyage dans le ciel a suscité. Georges, 82 ans, est venu à pied de Saint-Malo pour le voir. D'un ciel à un autre, Nathan a déjà en rêve son prochain défi : tirer son fil entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse, 2,7 km de distance. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Pocry