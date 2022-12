Fusillade à Paris, deux morts et quatre blessés graves

Nous en savons un peu plus sur la fusillade qui a eu lieu ce vendredi à Paris. Il est donc certain qu'elle s'est produite peu avant midi sur la rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement, à proximité du centre culturel kurde. Le bilan est extrêmement lourd : deux morts, deux blessés en urgence absolue et plusieurs autres blessés graves. Pour le moment, le quartier est entièrement bouclé puisqu'une opération de police est toujours en cours. Quant à l'assaillant, il a été interpellé. On ne connaît encore que très peu de chose à son sujet. Il a 69 ans et serait de nationalité française. Une enquête a été ouverte avec des chefs d'assassinat et d'homicide volontaire. Celle-ci a été confiée à la Brigade criminelle. Néanmoins, les investigations se poursuivent et la préfecture de police recommande à tout prix d'éviter le quartier pour l'instant. TF1 | Duplex H. Dreyfus