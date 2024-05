Fusillade à Sevran : un mort et plusieurs blessés

Il est presque minuit quand les coups de feu retentissent. D'après les premiers témoignages, un groupe d'hommes est alors violemment pris pour cible par deux suspects cagoulés à bord d'une voiture. L'un d'eux sort du véhicule et tire en leur direction plus d'une vingtaine de balles avec un fusil-mitrailleur, sans doute une kalachnikov. Une victime de 19 ans succombe peu de temps après, trois autres personnes sont blessées par balles et hospitalisées. La piste d'un règlement de comptes ne fait guère de doute aux yeux des enquêteurs, car la fusillade a eu lieu dans la cité sensible des Beaudottes, un quartier gangrené depuis de longues années par le trafic de drogue. Dans un communiqué, le maire de Sevran dénonce cette économie parallèle. Les suspects sont actuellement toujours en fuite. La brigade criminelle de la police judiciaire parisienne est désormais chargée de retrouver leurs traces. TF1 | Reportage G. Brenier, C. Etorre