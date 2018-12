Fusillade à Strasbourg : Cherif Chekatt reste introuvable

Après avoir ouvert le feu en plein marché de Noël à Strasbourg, Cherif Chekatt a réussi à échapper aux forces de l'ordre le soir du 11 décembre 2018. La police a donc diffusé un avis de recherche à son encontre afin de le retrouver au plus vite. Mais 40 heures après les faits, le tireur est toujours introuvable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.