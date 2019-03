Fusillade aux Pays-Bas : au moins un mort et plusieurs blessés

Une fusillade a éclaté ce 18 mars 2019 dans un tramway à Utrecht, aux Pays-Bas. Un homme a ouvert le feu dans un compartiment du transport en commun en visant les passagers. Le premier bilan fait état d'au moins un mort et plusieurs blessés. Le tireur est toujours en fuite et pourrait même avoir bénéficié de quelques complices. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.