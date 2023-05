Fusillade dans une école à Belgrade : 9 morts

Caché sous une veste noire et menotté, un adolescent de quatorze ans. Il vient de tuer par balle huit élèves et un gardien dans son établissement scolaire. Le drame a eu lieu ce mercredi matin à Belgrade dans une école du centre-ville de la capitale serbe. Au milieu des ambulances et du large dispositif de sécurité, c'est l'effroi qui règne, parents et élèves sidérés. Une camarade de classe a été témoin de la scène. "Ça ne s'arrêtait jamais. Il ne tirait pas une balle à la fois, c'étaient des tirs en continu. Je le connaissais, c'était un garçon calme. Il avait l'air gentil et avait de bonnes notes, mais on ne sait pas grand-chose sur lui", témoigne-t-elle. Selon le ministre de l'Intérieur serbe, le jeune homme de quatorze ans a utilisé le pistolet de son père pour commettre cette fusillade. Sur une vidéo filmée par ses camarades, on le voit être plaqué au sol et maîtriser par les forces de l'ordre. Si en Serbie les tueries de masses sont extrêmement rares, le pays détient l'un des taux de possession d'arme à feu les plus élevés d'Europe. TF1 | Reportage I. Bornacin