Fusillade à Kansas City : des héros empêchent un carnage

Un reporter est en direct à la télévision quand des tirs retentissent. Un mouvement de foule commence, la panique se propage. Environ 800 policiers se déploient immédiatement, mais ce sont des spectateurs qui engagent cette course-poursuite contre un tireur présumé, ici en veste marron. Ils le plaquent au sol à plusieurs reprises. Après 30 secondes de lutte, les forces de l’ordre interviennent et le menottent. L’homme n’aurait pas agi seul. Trois personnes au total sont interpellées. Leurs motivations sont pour l’heure inconnues. Deux rescapées témoignent : "C’était le chaos ! Tout le monde criait" ; "On se marchait les uns sur les autres et une femme a dit quelqu’un est touché". Des spectateurs effectuent les premiers soins dans l’urgence, à même le sol. Une femme touchée par balle est décédée. Parmi les 22 blessés se trouvent onze enfants de Kansas City. Un million de personnes étaient rassemblées pour fêter la victoire de leur équipe au Super Bowl. Il s‘agit de la 45e fusillade mortelle aux États-Unis depuis le début de l’année. TF1 | Reportage B. Christal