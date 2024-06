Fusillade en terrasse : un mort pour une centaine d'euros

Il faut imaginer une terrasse tranquille de Saumur (Maine-et-Loire) devant laquelle discutaient des jeunes lundi soir. Vers 18 heures, un homme sort d'une voiture noire et tire à plusieurs reprises dans leur direction. Deux hommes sont touchés. L'un d'entre eux, blessé à la main, parvient à s'échapper par le hall d'un immeuble voisin. L'autre décède de ses blessures, malgré l'intervention des secours. Il avait 21 ans et a grandi dans le quartier. Certains évoquent un différent concernant une dette d'argent de 80 à 100 euros, mais le jeune homme décédé n'y serait pas lié. Une possible victime collatérale donc. Le quartier peine encore à y croire ce mardi matin. "C'est triste (...) ce jeune homme, il avait à peine 20 ans. Perdre la vie à 20 ans, c'est dramatique", nous a confié un habitant du quartier. Le tireur n'était pas seul et aurait au moins un complice. Leur véhicule a été retrouvé dans Saumur hier soir, mais eux sont toujours en fuite. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec