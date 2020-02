Fusillades en Allemagne : que sait-on à ce stade ?

C'était un scénario de l'horreur pour les habitants de Hanau. Deux fusillades ont fait neuf morts et plusieurs blessés graves mercredi soir dans cette ville située près de Francfort, dans le centre de l'Allemagne. Deux bars à chicha fréquentés, entre autres, par la communauté kurde ont été visés. Quelques heures après les faits, l'auteur présumé a été retrouvé mort à son domicile, après ce qui semble être un suicide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.