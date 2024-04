Fusion de communes : ça passe ou ça coince

Vu du ciel, c'est un paisible bourg de 300 habitants. Mais dans de nombreux jardins, les panneaux de contestation ont fleuri. Certains villageois protestent contre un projet de fusion avec une ville voisine de 6 000 âmes. Dès qu'ils ont entendu parler de ce projet de fusion, les villageois de Rollainville (Vosges) se sont mobilisés par dizaine. Quelques jours plus tard, face à une salle comble, les deux maires qui souhaitent s'associer tentent d'expliquer les avantages. Les contestataires n'hésitent pas à se faire entendre. Mais selon le maire de la ville de Neufchâteau, le bourg de Rollainville aurait beaucoup à gagner avec cette fusion. Pour fusionner deux communes, la loi n'oblige pas à organiser une consultation populaire. La décision peut être prise en Conseil municipal. Fusionner avec Neufchâteau entraînerait une hausse de 15% de la taxe foncière pour les habitants de Rollainville. Quand deux communes s'unissent, la fiscalité doit s'aligner sur la plus haute des deux. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse