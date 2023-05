Fusion de communes, ils ne savent plus où ils habitent

Ce jeudi matin, nous avions rendez-vous Rue Saint-Léger, à Hypercourt (Somme). Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple de s'y rendre. Premier problème, le GPS ne trouve pas l'adresse exacte. Hypercourt est à trois endroits différents sur la carte. Et en arrivant sur place, notre rue porte deux noms. Heureusement, nous croisons Stéphane, le facteur. Il tente de nous éclairer. Hypercourt, c'est le nom d'une nouvelle commune qui regroupe trois villages voisins fusionnés en 2017 sous l'impulsion d'un ancien maire. Mais comme au sein de ces villages, certaines rues portaient les mêmes noms. Il a fallu changer les adresses. Une confusion qui agace Josiane. Danielle aussi connaît des mésaventures. La dernière fois, les assurances n'ont même pas trouvé son adresse dans leurs logiciels. Aujourd'hui, ces quiproquos sont administratifs. Mais demain, ils pourraient s'avérer bien plus graves. Sous-préfecture, direction départementale... tout le monde a été contacté, sans réponse. Toujours aucune solution six ans après la fusion des communes, mais les Hypercourtois restent aimables malgré tout. TF1| Reportage M. Debut, B. Agirbas