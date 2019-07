Fuveau : les vacanciers profitent du calme et du beau temps

A Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, la terrasse située sur la place du village est le meilleur endroit pour passer la matinée. Les habitués s'y retrouvent quotidiennement, notamment au bar des Joyeux, où la bonne humeur est le seul mot d'ordre. Avec 26°C au thermomètre, la fraîcheur se fait sentir grâce au coup de pouce du Mistral. Les Fuvelains s'organisent en fonction de la température. Les commerces restent ouverts tard le soir et animent la vie estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.