G7 à Biarritz : un événement qui va bouleverser toute la région

Alors que les vacanciers profitent encore du soleil et de la plage à Biarritz, ces derniers devront écourter leur séjour. Pour cause, un sommet du G7 s'y tiendra à partir du 24 août 2019. Un événement qui va bouleverser toute la région. D'ailleurs, les commerçants se préparent déjà à voir leur fréquentation diminuer. Pendant trois jours, la ville devra vivre au rythme de la sécurité des chefs d'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.