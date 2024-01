Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de France

A 34 ans et dix mois, Gabriel Attal est jeune. Il est même le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Un atout qui s'est donc révélé décisif dans le choix d'Emmanuel Macron. Mais pour vous, est-ce une qualité ou un défaut ? "Je le trouve un peu jeune pour un poste de Premier ministre" ; "Moi, j'ai très confiance en les jeunes, alors je me dis qu'il va faire quelque chose de bien", ont répondu des passantes. Avec Gabriel Attal, Emmanuel Macron sait qu'il peut compter sur un fidèle de la première heure. Enfant, il faisait du théâtre et rêvait d'être une star de cinéma. Aujourd'hui, il se révèle un communicant hors pair à l'ascension fulgurante. Gabriel Attal a toujours été en avance. En 2018, à 29 ans seulement, il devient le plus jeune ministre de la IVe République. En cinq mois, avec un message d'autorité, il imprime sa marque rue de Grenelle en multipliant les coups médiatiques. Alors, l'ambitieux ministre de l’Éducation a-t-il les épaules pour Matignon ? A Matignon, Gabriel Attal aura désormais la charge d'incarner sa fonction avec la même fermeté qu'au ministère de l’Éducation, avec en ligne de mire les élections européennes dans cinq mois et les Jeux olympiques cet été. TF1 | Reportage N. Gandillot, J.P. Ferret