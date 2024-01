Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de l’Histoire

Le président de la République a nommé Gabriel Attal Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement après de longs jours d'attente et de tractation en coulisses. C'est donc un macroniste de la première heure qui s'installe à Matignon, immédiatement salué par le parti de la majorité. Jusqu'au bout, il aura voulu se montrer à la tâche au ministère de l'Éducation nationale. Premier message implicite du nouveau chef du gouvernement : l'éducation nationale restera l'une de ses priorités. L'opposition est surprise et sceptique. Voici ce qu'écrivent Jean-luc Mélenchon et Jordan Bardella : "Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît" ; "Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne". C'est en effet le ministre le plus populaire de son gouvernement qu'Emmanuel Macron a choisi pour donner un second souffle à son quinquennat. Gabriel Attal sera dès cet après-midi sur le terrain avec les sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Bougriou, A. Tassin