Gagnant du loto, avec qui auriez-vous envie de partager ?

Et si c'était aujourd'hui ? Dans ce quartier marseillais, tout le monde y croit. Ce vendredi soir à 21h05, plus que les autres jours, c'est tout à fait possible de devenir millionnaire. Cent grilles d'EuroMillions seront tirées au sort parmi tous les joueurs européens et gagneront un million d'euros. Alors, ce matin, chacun avait son astuce. "J'ai toujours une petite chance. J'ai joué dans des endroits différents", lance une dame. Chez les buralistes, les joueurs sont nombreux. Ils viennent depuis jeudi pour acheter une ou plusieurs grilles, car quitte à miser, autant maximiser sa chance. Même cette employée a tenté le coup. "Aujourd'hui, j'ai joué. On ne sait jamais, c'est quand même une somme conséquente", confie Laëtitia Rodriguez. Un million d'euros d'un seul coup, certains ne savent plus où donner de la tête, mais d'autres ont déjà une petite idée. "Je pense que je vais les garder ou alors je vais partager avec ma famille" ; "Je rendrais beaucoup de personnes heureuses. Vu que je suis bénévole, je rendrais service à tous mes petits SDF. C'est primordial", lancent des joueurs. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P Amar