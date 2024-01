Gagner de l'argent en livrant les courses du voisin

La semaine, Denys Henin est comptable. Mais sur son temps libre, il enfile un costume de livreur. Il a accepté cette course sur l'application Yper. Elle propose à des particuliers d'assurer des livraisons entre des commerces et leurs clients. Chaque trajet est rémunéré. Denys livre avec sa propre voiture toujours à moins de dix minutes de route. Avec ses problèmes de jambe, Camille-Gilette ne se rend plus au supermarché. Cette livraison est comprise dans le prix final de sa commande. Denys réalise une cinquantaine de courses par mois et gagne jusqu'à 400 euros. Un complément de revenu pour les livreurs qui mutualisent leurs propres achats avec des livraisons dans leur secteur et des avantages pour les commerces de proximité. Dans ce drive alimentaire zéro déchet, les clients passent commande en ligne et choisissent d'être livrés à domicile. En moyenne, ce gérant paye une dizaine d'euros par trajet, bien moins cher que s'il avait son propre coursier. Les livraisons s'effectuent dans un périmètre de 25 kilomètres. Ce qui permet aussi à Maxence d'étendre sa clientèle. Reportage > TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire