Galère après le déraillement d’un train

L'information n'est pas parvenue à tous les voyageurs. Malgré tout, la plupart d'entre eux ont reçu le message de la SNCF sur le sujet. Les trains Intercités sont supprimés sur la ligne Toulouse-Limoges-Paris. Il faut donc s'adapter : composer un voyage avec les TER qui circulent via Poitiers ou Bordeaux, ou prendre des bus de substitution. L'incident du moment touche la ligne entière et bloque totalement le réseau entre Vierzon et Châteauroux. À Issoudun (Indre), cinq wagons n'ont toujours pas été déplacés. Ce train de marchandises a déraillé vendredi en fin d'après-midi au niveau d'une jonction entre deux voies. Il transportait des céréales. Les wagons doivent donc être vidés puis relevés à l'aide d'une grue. "Il y a beaucoup de dégâts à la fois sur les infrastructures ferroviaires. Donc, la voie, les rails, les appareils de voie ont été endommagés par le déraillement", explique Fabien Santos, directeur de l'établissement Infra-Circulation Centre Limousin de la SNCF. Au minimum, le trafic aura été perturbé six jours. Aucune personne n'a été blessée. La SNCF annonce qu'à cette heure, elle n'est pas encore en mesure de donner les causes de ce déraillement. TF1 | Reportage Y. Hovine, E. Sarre, P. Schély