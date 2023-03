Galère dans les transports : pour combien de temps ?

Le parvis est clairsemé devant la gare de Dole (Jura) ce mardi matin. En moyenne, seul un TER sur six est en service. Il fallait faire preuve de patience. A bord, certains ont anticipé. Plus à l'Ouest, à Niort (Deux-Sèvres), des transports en commun sont aussi perturbés. Avec la moitié des bus supprimés ce matin, difficile pour certains salariés d'arriver à l'heure. En région parisienne, à Juvisy-sur-Orge, une autre question taraude les voyageurs : le mouvement est reconductible, comment s'organiser ? Nous avons recueilli quelques avis : "Je pense que je vais demander à mes parents de m'emmener en voiture, pour aujourd'hui, je vais me débrouiller" ; "Je ne souhaite pas que ça soit reconductible, quand je quitte le boulot le soir, c'est vraiment difficile de trouver le transport" ; "La retraite c'est bien, mais au bout d'un moment il faut laisser les gens travailler aussi". La situation est également compliquée du côté des bus. En effet, tôt ce matin, des grévistes ont bloqué un dépôt de la RATP. Très vite, la police les déloge, l'intervention est musclée. Quelques minutes plus tard, les bus repartent. Mobilisation sous haute surveillance aussi à l'aéroport de Roissy. Ici, 20% des vols sont annulés. TF1 | Reportage V. Dépret, I. Blonz, D. Bordier