Une galette des rois et sa fève en or

À Chamalières (Puy-de-Dôme), une couronne à cinq branches d'une valeur de 500 euros est très recherchée. Pour les collectionneurs, cette année, la galette des rois s'apparente à une chasse au trésor. Chaque semaine, une fève bijou est dissimulée dans la frangipane. Derrière le comptoir, les vendeuses sont incorruptibles. Du côté des clients, la valeur de la fève incite à la consommation. "Ça peut être pas mal de gagner quelque chose d'une valeur aussi importante", a confié l'une d'entre eux. "Si on gagnait 500 euros ça vaut le coup quand même", a affirmé un autre. C'est un bijoutier, associé à son ami boulanger, qui a eu l'idée de promouvoir l'artisanat. Leur but est aussi d'offrir un peu de réconfort aux clients en cette période de contrainte sanitaire. Un couple a été le premier à découvrir une couronne. Ils n'ont pourtant pas payé cher leur galette des rois. L'an prochain, la couronne sera sertie de rubis, de saphir et même de diamant.