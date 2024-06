Garage : une pièce en plus ? Le 13H à vos côtés

Le garage est souvent le prolongement de nos maisons, mais on ne peut pas y faire tout ce qu'on veut, par exemple, y aménager une pièce à vivre. Cela reste tout de même possible, mais tout dépend du Plan Local d'Urbanisme (PLU). C'est lui qui mentionne ou non la possibilité de transformer un garage en chambre d'amis ou en bureau. Si rien n'est indiqué, alors rien ne vous l'interdit. S'il y a une possibilité d'aménagement, quelle est la démarche à suivre ? Tout va dépendre de la taille de votre garage. Par exemple, si ce dernier fait moins de cinq mètres carrés, pas besoin d'autorisation. Au-delà de cinq mètres carrés, il sera nécessaire de déposer une déclaration préalable de travaux. Attention, elle peut être refusée, et dans certains cas, si la surface de votre garage dépasse les 20 mètres carrés, un permis de construire peut vous être demandé. Paie-t-on forcément des impôts supplémentaires si on transforme notre garage en pièce à vivre ? En théorie oui, car vous augmentez votre surface habitable. TF1 | Ani Basar