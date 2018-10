Gard : des collégiens ont chanté Charles Aznavour en classe

Charles Aznavour a écrit et interprété plus de 1 300 chansons qui font partie du patrimoine musical français. Dans le collège Emmanuel d'Alzon, dans le Gard, beaucoup d'élèves découvrent la poésie de ses textes et la beauté de ses mélodies. Il n'est pas facile pour eux d'apprendre "Emmenez-moi" en cours de musique, mais ils mettent tout leur cœur pour rendre hommage au chanteur. Même s'ils ne connaissent pas tous Charles Aznavour, ils ont déjà entendu ses chansons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.