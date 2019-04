Gard : la mairie de Saint-Gervais prévoit d'ériger sept éoliennes

Dans le Gard, la mairie de Saint-Gervais prévoit de mettre en place un projet de parc éolien. Sept éoliennes de 150 mètres de haut vont être érigées. Le projet pourrait rapporter 180 000 euros par an à la commune. Si pour certains, cela équivaut à un progrès et à une chance de dynamiser le village, d'autres soutiennent que c'est un projet désastreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.