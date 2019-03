Gard : les premières gariguettes de l'année sont arrivées sur les étals

Les premières gariguettes sont apparues sur les étals de Fourques dans la matinée du 7 mars 2019. Avec l'hiver ensoleillé, elles sont encore plus savoureuses, de quoi ravir les papilles des consommateurs. Côté prix, les gariguettes coûtent assez cher. Il faut compter 3,80 euros la barquette. Mais pour les gourmands, ces fraises valent leur prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.