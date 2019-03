Gard : la station de ski de Prat Peyrot ferme ses portes

Dans le Gard, la petite station de ski de Prat Peyrot a fermé ses portes. En cause, une hausse des températures qui a fait fondre la neige. Les familles venues faire du ski en cette saison ont dû se contenter de la luge. De leur côté, les commerçants font face à un arrêt prématuré de leurs activités. Ce qui impactera nettement leur chiffre d'affaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.