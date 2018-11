La garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée de dix jours

Le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a été placé en garde à vue au Japon. Il est soupçonné d'avoir dissimulé de l'argent au fisc japonais. Sa garde à vue a été prolongée de dix jours et peut aller jusqu'à 23 jours. Carlos Ghosn a déjà été démis de ses fonctions par Nissan, mais reste le PDG de Renault. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.