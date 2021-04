Garde d’enfants : quelles solutions pour les parents ?

Pour garder leurs enfants, plusieurs solutions s'offrent aux parents. Les salariés du privé peuvent par exemple bénéficier de l'activité partielle. Pour ce faire, il faut que l'enfant ait moins de seize ans, qu'il soit en situation de handicap et que les deux parents soient dans l'incapacité de télétravailler. En effet, un seul des deux parents peut en bénéficier et l'employeur ne peut pas s'y opposer. En activité partielle, vous allez toucher 84% du salaire net. Le reste est à la charge de l'employeur mais c'est une option. Seuls les salariés au Smic vont toucher 100% de leurs revenus. Pour les fonctionnaires, ceux qui ne peuvent pas télétravailler seront placés en autorisation spéciale d'absence mais indemnisés à 100%. Les conditions seront les mêmes. Les professions libérales, quant à elles, pourront bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire avec un versement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale. Elles sont calculées selon vos revenus annuels moyens et sont versées tout de suite sans délai de carence.