La Garde-Guérin, un écrin de beauté

Dans la Lozère se trouve le village fortifié du XIIème siècle de La Garde-Guérin. Chez les dix-neuf habitants du village, l'entraide est de mise. La boulangère Chantal Alaïs, livre hebdomadairement le pain et se charge aussi des provisions. Les habitants aiment se retrouver autour d'un verre dans l'unique café-restaurant-boutique du village. Un commerce qui fait aussi vivre trois personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.