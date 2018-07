Répétitions du 14 juillet : la Garde Républicaine sur les Champs-Elysées à 3h30 !

Il faisait encore nuit quand la Garde Républicaine a effectué sa répétition générale le mardi 10 juillet 2018, sur les Champs-Elysées. Les Parisiens ont été étonnés de les voir faire la parade à 3h30, en grande tenue et montant leur chevaux resplendissants. Pour le capitaine Jean-Luc Faller, malgré les trentes années de parade du 14 juillet, ce n'est jamais de la routine, mais un plaisir et un honneur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.