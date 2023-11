"J'attendais ça depuis 1996" : la relève de la Garde républicaine de retour à l'Elysée

Le son du clairon et les roulements de tambours ont intrigué les passants. Cela fait 27 ans qu'ils n'avaient pas résonné devant les grilles de l’Élysée. Et Chantal n'aurait raté ça pour rien au monde. "Je l'ai appris hier par hasard par ma fille. J'attendais ça depuis 1996. Donc je suis ravie, enchantée", dit-elle. Ce mardi matin, à neuf heures précises, voici la toute première relève d'une longue série, sous le regard admiratif d'une centaine de curieux. "Je ne m'attendais pas à une cérémonie aussi cadrée et avec un tel engouement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viendront voir parce que c'est impressionnant", affirme une jeune fille. La cérémonie était même une tradition chaque matin au palais jusqu'en 1996. Alors, forcément, après toutes ces années, il y a quelques hésitations. Mais devant le public, tout doit être millimétré. L'idée a été proposée au Président par la Garde républicaine elle-même pour recréer un rendez-vous régulier avec le public. Le rituel se répétera désormais tous les premiers mardis du mois sous les fenêtres du Président. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Iorgulescu