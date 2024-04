Garder ses commerces, le défi réussi de ce village

Ce jeune pâtissier est l'un des derniers commerçants à s'être installé à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Ouvrir une boutique en plein centre historique était un pari. Charley Coupet-Sarrailh l'a relevé, en partie, grâce à la mairie qui lui verse pendant deux ans une aide aux loyers mensuels de 200 euros, à condition de rester ouvert au moins dix mois par an. Ce coup de pouce, c'est donc la solution imaginée par cette commune de 1 500 habitants pour attirer de nouveaux commerçants et surtout garder des boutiques ouvertes toute l'année. Car Saint-Jean-Pied-de-Port, à la fois l'un des plus beaux villages de l'Hexagone et un haut lieu de pèlerinage, vit essentiellement six mois par an. De novembre à avril, beaucoup de commerces baissent leurs rideaux. Et ça, le maire n'en veut plus. La mesure est plutôt bien accueillie par les habitants, comme par les commerçants installés sur place de longue date. Parmi eux, des commerces qui tendent à disparaître. Mikel a repris cette boutique en bénéficiant de l'aide aux loyers, sans cela, la ville aurait perdu sa dernière cordonnerie. Quatre commerçants bénéficient déjà de l'aide aux loyers. D'ici fin 2025, la mairie souhaiterait soutenir dix installations. TF1 | Reportage H. Villatte, F. Gourdin