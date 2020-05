Gardien de phare, une vie de souvenirs pour Louis Cozan

L'île d'Ouessant est l'endroit qui compte le plus de phares. Ces tours de pierres sont toujours en activité et guident les marins du monde. Louis Cozan a passé plus de quinze ans dans l'une d'elles. Même si cet ancien gardien de phare était longtemps confiné dans cet édifice, il y a vécu de bons moments. Des souvenirs qu'il n'a pas manqué de raconter dans ses livres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.