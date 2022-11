Gare aux arnaques sur le parking du supermarché

Fernande, 83 ans, n'aurait jamais cru être victime d'escroquerie en faisant ses courses sur un parking de supermarché. Comme chaque semaine, elle fait ses achats et lorsqu'elle remonte dans sa voiture pour partir, une femme se précipite et entre dans son véhicule. Celle-ci prétend travailler dans le magasin et lui annonce qu'elle a payé un article en trop. Elle doit se faire rembourser : "Laissez-moi votre carte bancaire". La fausse employée s'empare de la carte, se dirige vers le magasin, mais au dernier moment elle se rend au distributeur et dérobe 400 euros à Fernande. Cette nouvelle forme d'escroquerie se multiplie un petit peu partout sur l'ensemble du territoire. Alors, la gendarmerie affiche leur présence aux abords des grandes surfaces pour conseiller les personnes âgées, particulièrement prises pour cible. "C'est bien qu'il y ait cette présence et qu'ils informent les gens", affirme un retraité. L'arnaque paraît simple mais les agresseurs ont des méthodes très organisées pour amadouer les personnes vulnérables. Pour ne pas tomber dans le piège, ne vous fiez pas aux badges ou tenues que pourraient se procurer les agresseurs. Un salarié du supermarché ne vous demandera jamais votre code de carte bancaire ni vos données personnelles. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, J. V. Molinier