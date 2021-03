Gare aux chenilles processionnaires !

Le soleil et la douceur poussent les chenilles processionnaires à quitter leur nid pour aller s'enfouir dans la terre. Un cortège fascinant, mais très urticant. C'est encore plus dangereux pour les animaux. Laura, par exemple, a dû emmener d'urgence son chien chez le vétérinaire. Jean-Pierre était inquiet pour son chien, et surtout pour sa petite fille. Il vient de faire installer des pièges par des professionnels. Il y a plusieurs techniques : enlever les nids et poser des cerclages. "Les chenilles, une fois qu'elles descendent en procession, se retrouvent bloquées au niveau du cerclage et sont obligées de faire le tour jusqu'à arriver au niveau du tube", a expliqué Patrice Bargas. À la Grande-Motte (Hérault), la mairie a mis en place des pièges avec des phéromones dans toute la ville et surtout près des écoles, ainsi que des nichoirs pour attirer les mésanges. Ces dernières participent à la lutte en diminuant la population de chenilles. Avec le réchauffement climatique et les hivers plus doux, les professionnels constatent que les chenilles processionnaires sont plus nombreuses.