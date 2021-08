Gare aux piqûres : les moustiques attaquent dans la Marne

À Bignicourt-sur-Marne, les moustiques ont pris possession du jardin de Justine. Ce jeudi, on fête un anniversaire. Dehors, le soleil brille, mais impossible d'en profiter. "Même les fenêtres, on les ferme, car ça rentre de partout, donc on est bien embêté", raconte la mère de famille. Dans son jardin, Jean-Bernard est aussi assailli par les moustiques. En quarante ans, il n'a jamais vu ça. "Ce qu'on n'a pas fait, c'est manger le soir sur la terrasse. On peut toujours essayer en mettant des bougies à la citronnelle", confie-t-il. Ces dernières semaines, cette pharmacie enregistre trois fois plus de demandes sur les produits répulsifs. Pour Jean-Pierre Formet, maire de Bignicourt-sur-Marne, leur prolifération vient des fortes précipitations de l'été. "En général, on n'a plus de moustiques à cette période de l'année", lance-t-il. Dans cette zone marécageuse, 200 sites d'éclosion de ces insectes ont été identifiés en tout. Un traitement a été appliqué sur les larves pour que le problème soit réglé dans les prochaines semaines.