Colis dans les boîtes aux lettres : un voleur filmé en pleine action

À Toulouse, une femme a pu filmer une scène hallucinante. Elle a surpris un voleur en pleine action. Très courageuse, elle est intervenue. La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme, boîtes aux lettres grandes ouvertes, à la recherche de colis, filmé en flagrant délit par une résidente. L'homme tente de s'expliquer, à la stupéfaction de Mireille-Laure : "On a tous besoin d'argent.". "J'avais peur parce que j'étais seule, et en m'expliquant il ne faisait que m'approcher", témoigne-t-elle. Le voleur présumé finit par partir en laissant le colis. À l'approche du Black Friday et des fêtes de Noël, ces vols se sont multipliés ces dernières semaines à Toulouse. Les types de résidence dont les batteries de boîtes aux lettres sont situées à l'extérieur sont les plus vulnérables. Elles sont facilement accessibles. Il suffit d'une seule clé pour ouvrir le panneau et accéder à toutes les boîtes. Depuis ce vol il y a quelques jours, le gardien de la résidence est plus vigilant que jamais. Pour éviter les vols, La Poste recommande de se faire livrer ses colis dans des points relais. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislange