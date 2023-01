Gare de l'Est : où en est l'état du trafic ?

Pour l'instant, le trafic est toujours quasiment nul à la gare de l'Est. Seuls, deux Transiliens de Coulommiers et de Provins (Seine-et-Marne) circulent normalement. Il y a quelques rares TER. En ce qui concerne les grandes lignes, deux TGV sont assurés chaque heure, mais uniquement au départ et à l'arrivée de la gare du Nord. Alors, combien de temps cette situation va-t-elle durer ? Selon la SNCF, au moins jusqu'à ce mercredi. À l'heure actuelle, rien ne garantit que les trains auront un retour à la normale dès ce mercredi matin. Il y aura un point sur la situation à 17 heures ce mardi soir, et c'est seulement à ce moment-là que 150 000 voyageurs sauront s'ils auront un train ce mercredi. En attendant, ils peuvent demander un échange ou un remboursement de leur billet sans pénalité en ce qui concerne les TGV. TF1 | Duplex B. CHRISTAL